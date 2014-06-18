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ФСБ задержала боевика, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году

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Его заключили под стражу решением суда.

Сотрудники ФСБ задержали боевика, участвовавшего в нападении группировок Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин России Рустам Ярбулдыев был задержан 8 июня в аэропорту Минеральных Вод. Его доставили в следственный отдел для предъявления обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его заключили под стражу решением суда.

В пресс-релизе ФСБ отмечается, что в ходе работы совместно с СК РФ была сформирована доказательная база участия задержанного в нападении боевиков на Дагестан, которое произошло в августе 1999 года.

Ранее мы сообщали, что в Омской области задержали экс-сотрудника ОПК за шпионаж.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: боевик, дагестан, задержание, нападение, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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