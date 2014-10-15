В Омской области задержали экс-сотрудника ОПК за шпионаж

Мужчина передавал секретные сведения в Германию.

Бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии. Об этом журналистам рассказали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что силовики пресекли факт преступления в пользу Германии. Подозреваемый установил контакт с иностранным представителем ФРГ для передачи сведений в военной области. Взамен мужчина планировал получить помощь в получении немецкого гражданства. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны... ЦОС ФСБ России

УФСБ: в ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России