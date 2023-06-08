УФСБ: в ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины

Подозреваемый признал вину в криминальных эпизодах.

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители силовой структуры по региону. Известно, что подозреваемый прибыл на территорию для сбора личной информации о сотрудниках правоохранительных органов, а также чувствительных данных о местах дислокации и передвижения Вооруженных сил РФ. Речь идет о Михаиле Дмитриевиче Михайлено, который с 2018 года помогал иностранной разведке, за сто регулярно получал денежные средства.

В апреле Михайленко получил задание легендировано въехать и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов. сотрудник силовой структуры

Мужчина поддерживал связь со своими кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый". Дополнительно в ФСБ также предоставили видеокадры задержания шпиона. На съемке показано, как диверсанта вытаскивают из автомобиля, стоящего на дороге, после чего оперативники надевают на фигуранта расследования наручники. Мужчина раскаялся в совершенном и признал вину.

Жителя Симферополя приговорили к 10 годам колонии за план подрыва ж/д путей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости