Жителя Симферополя приговорили к 10 годам колонии за план подрыва ж/д путей

Обвиняемому также назначили штраф в размере 220 тысяч рублей.

Жителя Симферополя приговорили к 10 годам колонии строгого режима за план подрыва железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Обвиняемому также назначили штраф в размере 220 тысяч рублей и запрет администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев. Сообщается, что 36-летний житель Симферополя готовил совершить подрыв ж/д путей в Джанскойском районе с целью схода пассажирских и грузовых поездов. Он изготовил взрывные устройства, однако был задержан сотрудниками УФСБ. Также мужчина призывал в соцсетях к терактам в отношении представителей государственной власти РФ.

Ранее мы сообщали, что жителя Приморья арестовали за шпионаж в пользу военной разведки Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости Крым