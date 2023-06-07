Мужчина передавал иностранцам сведения, важные для безопасности страны.

Житель Приморского края задержан за шпионаж в пользу Главного управления украинского министерства по обороне. Соответствующее заявление сделали представители российского Центра общественных связей ФСБ РФ. Силовики пояснили, что мужчина причастен к совершению государственной измены. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Следователи считают, что житель региона, работая по заданию военной разведки киевского режима, собирал и отправлял иностранным представителям сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. В настоящее время подозреваемому грозит от 12 до 20 лет заключения или пожизненный срок лишения свободы.

.... Полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации ЦОС ФСБ России

Данные от ФСБ России свидетельствуют о том, что житель Приморья создавал коктейли Молотова.

Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей.

Фото и видео: ФСБ России