Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей

Силовики провели обыски у экс-чиновника.

Следственный комитет по Херсонской области возбудил уголовное дело по обвинению в присвоении 26,5 миллионов рублей (по части 4 статьи 160 УК РФ). Известно, что денежные средства предназначались для выплаты сотрудникам местной клинической больницы. Подозреваемым стал бывший исполняющий обязанности министра по здравоохранению региона. Обвиняемый помещен под стражу. В ходе оперативных мероприятий силовики нашли и изъяли пропавшие деньги.

С 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023-го обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил средства в размере более 26,5 млн рублей, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото ит видео: Telegram / СК России по Херсонской области, ФСБ России