В Ульяновской области задержали предпринимателя после смерти людей из-за отравления

В СК РФ рассказали о проведении расследования против самарского предпринимателя.

Российские следователи задержали индивидуального предпринимателя после того, как в Димитровграде Ульяновской области восемь человек скончались из-за отравления сидром. Соответствующее заявление сделали представители местной пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты пояснили, что речь идет о подозреваемом из Самарской области. Фигурант расследования обвиняется в оказании некачественных услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В СК РФ подчеркнули, что устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы.

По предварительным данным речь идет о тех гражданах, которые употребили напиток пд названием "Мистер сидр". Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало о том, что всего зарегистрировано 14 случаев отравления. Однако на данный момент количество пострадавших и погибших увеличилось, количество жертв постоянно растет. Все отравившиеся употребляли спиртной напиток, купленный в магазинах "Территория пива", который поставлялся от бизнесмена в Красноглинском районе Самарской области.

Андрей Русских: число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18.

Фото и видео: Следственный комитет России