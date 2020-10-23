Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18

Глава региона рассказал, что опасный продукт поступил с территории Самарской области.

Количество пострадавших россиян от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40 человек. В текущему моменту 16 из пациентов скончались. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал глава российского региона Алексей Русских. Чиновник пояснил, что летальные исходы также зарегистрированы на территории Самарской области. Госпитализированы из-за употребления некачественной продукции две жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семеро жителей Самарской области. Власти связывают эти инциденты с разливным сидром самарского изготовления. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания некачественных услуг. Ответственный за это предприниматель задержан правоохранительными органами. Расследование передано в Главное следственное управление СК РФ по поручению Александра Бастрыкина.

Ситуация довольно-таки сложная, уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы. К сожалению, есть погибшие, на сегодняшний час, 16 человек. Есть случаи отравления алкоголем несовершеннолетних... Алексей Русских, губернатор Ульяновской области

По словам чиновника, во всех стационарах региона сформированы специальные терапевтические и реанимационные койки для пострадавших. Глава Ульяновской области уточнил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная и психологическая поддержка.

В Петербурге восьмиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после вечеринки с друзьями.

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