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В Петербурге восьмиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после вечеринки с друзьями
Сегодня, 9:53
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В Петербурге восьмиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после вечеринки с друзьями

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У 15-летней школьницы диагностировали острое пероральное отравление этанолом.

Накануне, 27 мая, в Петербурге восьмиклассница отравилась алкоголем. Девочка пробовала спиртные напитки вместе с друзьями и в какой-то момент ей стало очень плохо. По информации Piter.tv, пострадавшую госпитализировали из дома № 22 по Выборгскому шоссе. 

У 15-летней школьницы диагностировали острое пероральное отравление этанолом. Ребенка доставили в детскую больницу № 5. 

Правоохранители заинтересовались инцидентом. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося. 

Известно, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье. Мать девочки самозанятая, отец работает трактористом. На учете в ОДН и ПНД школьница не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове маленький ребенок выпал из окна с высоты третьего этажа.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгское шоссе, дети, отравление, отравление алкоголем, подростки, полиция, скорая, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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