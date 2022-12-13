В Петербурге восьмиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после вечеринки с друзьями

У 15-летней школьницы диагностировали острое пероральное отравление этанолом.

Накануне, 27 мая, в Петербурге восьмиклассница отравилась алкоголем. Девочка пробовала спиртные напитки вместе с друзьями и в какой-то момент ей стало очень плохо. По информации Piter.tv, пострадавшую госпитализировали из дома № 22 по Выборгскому шоссе.

У 15-летней школьницы диагностировали острое пероральное отравление этанолом. Ребенка доставили в детскую больницу № 5.

Правоохранители заинтересовались инцидентом. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье. Мать девочки самозанятая, отец работает трактористом. На учете в ОДН и ПНД школьница не состоит.

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Фото: Piter.tv