В Ломоносове маленький ребенок выпал из окна с высоты третьего этажа

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне, 27 мая, в Ломоносове маленький мальчик выпал из окна с высоты третьего этажа. Ребенок подошел к отрытому окну и облокотился на москитную сетку, а та не выдержала веса малыша и порвалась.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Победы в 08:40. В момент падения мальчика мать была в другой комнате.

Ребенок выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы грудной клетки, печени и почек.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv