Молодого жителя Петербурга задержали за подготовку теракта

Преступник помещен в следственный изолятор.

В Петербурге сотрудники ФСБ России задержали молодого человека с бомбой в виде GPS-трекера. Устройство обнаружили при досмотре на станции метрополитена "Горьковская".

По предварительным данным, 21-летний мужчина вез бомбу для взрыва автомобиля, принадлежащего сотруднику оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник общался с украинскими спецслужбами через Telegram и передавал информацию о военных предприятиях города и области. Деньги парень получил через криптокошелек.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Преступник помещен в следственный изолятор.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)