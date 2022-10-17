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Молодого жителя Петербурга задержали за подготовку теракта
Сегодня, 10:43
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Молодого жителя Петербурга задержали за подготовку теракта

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Преступник помещен в следственный изолятор.

В Петербурге сотрудники ФСБ России задержали молодого человека с бомбой в виде GPS-трекера. Устройство обнаружили при досмотре на станции метрополитена "Горьковская". 

По предварительным данным, 21-летний мужчина вез бомбу для взрыва автомобиля, принадлежащего сотруднику оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник общался с украинскими спецслужбами через Telegram и передавал информацию о военных предприятиях города и области. Деньги парень получил через криптокошелек. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Преступник помещен в следственный изолятор. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток из Петербурга поджег АЗС в Выборге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: подготовка теракта, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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