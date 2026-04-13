Япония не решила, участвовать ли в американской блокаде Ормузского пролива

Минору Кихара сообщил о том, что официальная позиция страны еще не определена.

Власти из Токио на данный момент не определилась, будут ли местные Силы самообороны участвовать в инициированной вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе блокаде акватории Ормузского пролива. Соответствующее заявление сделал перед японскими журналистами на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

Что касается отправки Сил самообороны, то пока ничего не решено. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Еще 12 апреля лидер Белого дома в интервью американскому телеканалу Fox News выступил с утверждением о том, что часть стран-членов НАТО намерена оказать помощь США в вопросе Ормузского пролива. До этого политик говорил, что ВМС США и других государств начинают блокаду акватории ближневосточного пролива. А 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Позже делегаты уведомили мировую общественность о том, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования вооруженного конфликта в регионе из-за нескольких противоречий.

Япония не взяла на себя обязательств по безопасности в Ормузском проливе.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle