Минору Кихара раскрыл тему разговора Санаэ Такаити и Дональда Трампа.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе саммита с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом не брала на себя обязательств, ограничившись разъяснениями о возможностях страны в рамках действующего законодательства. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами на пресс-коныеренции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Иностранный чиновник отметил, что со стороны вашингтонской администрации поступил запрос к Токио по теме обеспечения безопасности судоходства в акватории ближневосточного региона, а именно - в Ормузском проливе.

В ответ японская сторона объяснила, что безопасность в этом регионе крайне важна с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов, и подробно разъяснила, что Япония может и чего не может делать в рамках своего законодательства. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Чиновник добавил, что на этом обсуждение завершилось и никаких дополнительных обязательств власти из Токио на себя не брали.

Япония отказалась использовать нефтяные резервы.

