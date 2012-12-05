Минфин: С 1 сентября вступит в силу новый налоговый вычет

Изменения в ФЗ вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

На российской территории появится новый налоговый вычет. Соответствующие поправки приняты федеральным правительством в соответствии с законом № 418-ФЗ. В тексте документа говорится о том, что вычет распространится на уплаченные человеком страховые взносы по заключенным с 1 января 2025 года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 млн рублей по каждому такому договору.

Известно, что налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений вырастет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Получить вычет от государства можно будет каждому родителю на сумму финансовых вложений в долгосрочные сбережения при условии, что превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу детей. Повышенный налоговый вычет в стране можно будет получить до достижения ребенком 18 или 24 лет в том случае, если он является обучающимся по очной форме обучения.

Минфин вернется к политике более предсказуемого курса рубля.

Фото: Piter.tv