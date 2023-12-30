Спрос россиян на зарубежную недвижимость за год снизился на 28%

Аналитики рассказали о том, куда граждане РФ хотят инвестировать га границей.

Интерес в России к покупке зарубежной недвижимости за 2025 год снизился на 28 процентов, текущий уровень первичного спроса находится на минимальных значениях. Соответствующими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились аналитики из международного брокера Tranio. Эксперты уточнили, что по фактическим сделкам динамика наблюдается схожая. Речь идет о том, что общее число сделок с недвижимостью сократилось, но увеличилось количество сделок, связанных с оформлением вида на жительство (ВНЖ) и сопутствующих услуг за границей.

Специалисты добавили, что внутренний рынок адаптируется к ужесточению правил инвестиционных ВНЖ в европейском регионе. В текущем году продолжится рост интереса к альтернативным форматам резидентства. Такие программы не требуют финансовых вложений и оформляются всего за несколько месяцев. Кроме этого они дают сопоставимый уровень мобильности. Однако вне ЕС, в странах Персидского залива и Таиланде, продолжится рост интереса к другим инвестиционным форматам. Одной из наиболее лояльных программ считается ПМЖ Кипра при приобретении недвижимости от 300 тысяч евро. В 2026 году аналитики ожидают сохранение спроса россиян на Таиланд и Турцию, Юго-Восточная Азия останется рынком курортной недвижимости.

