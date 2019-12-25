Петербург оказался в топе городов-лидеров для инвестиций в жилье

Отдельно отмечается положительная динамика увеличения стоимости квартир в Нижнем Новгороде.

Согласно данным, представленным в статье ТАСС, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону заняли лидирующие позиции среди городов, оптимальных для инвестирования в жилую недвижимость на стадии первичной продажи.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что средний уровень цен на квадратный метр новостроек в масштабах страны превышает аналогичные значения на вторичке на 20,9%. Это создает дополнительные риски для тех, кто рассматривает инвестиции в жильё нового строительства.

Отдельно отмечается положительная динамика увеличения стоимости квартир в Нижнем Новгороде. Так, за прошедший год цена на жилье вторичного рынка в данном городе увеличилась на 8%, в то время как в среднем по России этот показатель составил лишь 1,9%.

Южные российские города продолжают оставаться востребованными объектами для вложения капитала. После значительного повышения цен в прошлом периоде, рынок начал стабилизироваться, особенно в Сочи, где на фоне стабильного подорожания всё же начали появляться доступные предложения с выгодными скидками.

Кроме Сочи, интерес представляют также Анапа, характеризующаяся активным развитием инфраструктуры, и Геленджик. Стоит отметить, что популярностью пользуется и район Архыз, однако из-за ограниченной доступности объектов, стоимость элитных вариантов здесь уже достигла 600-650 тысяч рублей за квадратный метр, сообщают эксперты.

