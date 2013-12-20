На юго-западе в Петербурге обвалился потолок в квартире

Информация о происшествии была обнаружена в социальных сетях.

В Санкт-Петербурге следственные органы проводят проверку по факту частичного обрушения потолка в квартире дома на улице Косинова. Инцидент произошел после продолжительного ремонта кровли здания. Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее Piter.TV сообщал, что парень жестоко избил соседа после замечания о громкой музыке в Больших Колпанах.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу