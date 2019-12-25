Курьер мошенников, похитивший у пожилых петербуржцев свыше 4,3 млн рублей, отправлен в колонию

Все средства подсудимый перевел на криптокошельки соучастников, а сам получил 77 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Новосибирской области. Ему вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали 28 октября в надзорном ведомстве.

Летом прошлого года фигурант работал курьером телефонных мошенников, забирая накопления у пенсионеров из Выборгского, Приморского и Пушкинского районов. За четыре дня он похитил у трех человек более 4,3 млн рублей. Все средства подсудимый перевел на криптокошельки соучастников, а сам получил 77 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски о компенсации ущерба потерпевшим.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан мужчина, который обеспечивал трафик для криминальных колл‑центров.

Фото: Piter.TV