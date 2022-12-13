Во Всеволожске и Кузьмолово обустроили "лазерные" зебры

Подсветка поможет водителям заметить приближение пешеходов за 200 метров.

В Ленобласти продолжается внедрение лазерных пешеходных переходов. На этот раз подсветку установили "зебрам" во Всеволожске и Кузьмолово. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

За счёт подсветки водители смогут заменить приближение пешеходов за 200 м.

Лазерные "зебры" созданы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на участке Колтушского шоссе рядом с большим гипермаркетом, а также на Железнодорожной улице, являющейся участком трассе Юкки-Кузьмолово.

Напомним, что в 2022 году аналогичные пешеходные переходы с подсветкой внедрили в Кировске. В общей сложности представители "Ленавтодора" обезопасили таким образом 14 аварийно-опасных участков трасс.

Ранее мы сообщили о том, что развязку с Мурманским шоссе начали строить в Кудрово.

Фото: Правительство Ленобласти