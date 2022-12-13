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Развязку с Мурманским шоссе начали строить в Кудрово
Сегодня, 13:15
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Развязку с Мурманским шоссе начали строить в Кудрово

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Сейчас специалисты подготавливают площадку под стапель.

Стало известно, что в Ленобласти начали реконструкцию развязку с Мурманским шоссе в Кудрово. Об этом 16 января рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

Сейчас специалисты подготавливают площадку под стапель. Эти балки станут "рельсами" для пролета второго путепровода над шоссе. Позже они начнут расширять опоры – к двум узким "колоннам" около существующего путепровода добавят сваи.

Строительный городок разбили на земле, которая принадлежит компании "ИКЕА".

Ранее строительство станции метро "Горный институт" стартует в 2023 году. За прошлый год специалистам удалось довести до кона обустройство станционного комплекса и начать платформу центрального зала. В текущем году запланирована установка платформ и окончание архитектурно-отделочных мероприятий.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кудрово, мурманское шоссе, развзяка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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