Строительство станции метро "Горный институт" стартует в 2023 году

За прошлый год удалось довести до конца обустройство станционного комплекса и начать платформу центрального зала.

Строить станцию петербургского метро "Горный институт" начнут в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За прошлый год специалистам удалось довести до кона обустройство станционного комплекса и начать платформу центрального зала.В текущем году запланирована установка платформ и окончание архитектурно-отделочных мероприятий.

Кроме того, по итогам 2022-ого на участке "Театральная" - "Горный институт" был произведён монтаж 410 колец бетонной обделки. Рабочие также уложили свыше 7800 п. м. кабеля и сетей заземлений.

Кроме того, в 2023 году начнётся строительство вестибюля станции "Путиловская".

Фото: пресс-служба "Метрострой Северной Столицы"