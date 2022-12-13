Вестибюль станции "Путиловская" начнут строить в 2023 году

Станции станут первыми на Красносельско-Калининской ветке.

В Северной столице продолжаются работы по возведению городкой подземки. Объекты Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) метро недавно проверили вице-губернатор Петербурга Николай Линченко совместо с генедиректором АО "Метрострой Северной Столицы" Кириллом Петровым. Как сообщили в аппарте чиновника, строительство вестибюля станции "Путиловская" начётся уже в 2023 году.

На данный момент работы по созданию проходки наклонного хода станции находятся на завершающем этапе. Уже произведён монтаж 108-ми колец чугунной обделки, также готова обходка боковых станционных тоннелей. Кроме того, в этом году на соседней "Юго-Западной" начнётся монтаж внутренних конструкций, а также отделочные работы, строительство вестибюля и наземного инженерного корпуса, высота которого составит 6 этажей.

Напомним, что открытие "Путиловской" и "Юго-Западной" планируется в 2024 году.

Фото: Piter.TV