Власти Петербурга проверили объекты "коричневой" ветки метро

В 2024 году на линии запланировано открытие станций "Юго-Западная" и "Путиловская".

Накануне представители Смольного осмотрели объекты строительства Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) метро Петербурга. О результатах работ рассказал вице-губернатор Николай Линченко в своём Telegram-канале.

Как отметил чиновник, в течение прошедшего 2022 года специалисты успели уложить 2,5 тыс. колец бетонной обделки. Кроме того, за "Юго-Западной" окончена прокладка механизированной проходки. В перспективе она поможет развивать движение в сторону станции "Брестская".

Линченко напомнил, что 2024 году на ветке планируется открытие станций "Юго-Западная" и "Путиловская". На данный момент работы по созданию проходки наклонного хода станции "Путиловская" находится на завершающем этапе. Уже произведён монтаж 108-ми колец чугунной обделки, также готова обходка боковых станционных тоннелей. Уже в этом году на "Юго-Западной" начнётся монтаж внутренних конструкций, а также отделочные работы, строительство вестибюля и наземного инженерного корпуса, высота которого составит 6 этажей.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт станции "Ладожская" может затянуться на месяц.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович