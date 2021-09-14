  1. Главная
Двое петербуржцев проникли ночью в сетевой магазин на улице Брянцева
Сегодня, 16:37
Одного из них судили за кражу, разбой и изготовление поддельных денег.

Росгвардейцы и полицейские задержали двух мужчин, которые проникли ночью в закрытый сетевой магазин. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники вневедомственной охраны по Калининскому району 24 сентября получили информацию о том, что в торговую точку на улице Брянцева проникли неизвестные, разбив стекло входной двери, похитили товар и скрылись. 

По "горячим" следам поймали злоумышленников в возрасте 24 и 29 лет, одного из них судили за кражу, разбой и изготовление поддельных денег. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодая жительница Ленобласти похитила часы у мужчины в Пулково. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

