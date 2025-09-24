Молодая жительница Ленобласти похитила часы у мужчины в Пулково

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские раскрыли кражу часов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 40-летний мужчина с заявлением о пропаже имущества, общий ущерб составил 12 тыс. рублей. Было установлено, что во время прохождения предполетного досмотра брендовые часы в контейнере заприметила и забрала 19-летняя жительница Ленобласти. После совершения кражи она отправилась на рейс до Баку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО