Сегодня, 8:14
Молодая жительница Ленобласти похитила часы у мужчины в Пулково

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские раскрыли кражу часов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратился 40-летний мужчина с заявлением о пропаже имущества, общий ущерб составил 12 тыс. рублей. Было установлено, что во время прохождения предполетного досмотра брендовые часы в контейнере заприметила и забрала 19-летняя жительница Ленобласти. После совершения кражи она отправилась на рейс до Баку. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

