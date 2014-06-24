  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет таксист, похитивший у пассажира золотую цепочку за 500 тыс. рублей
Сегодня, 12:53
49
Злоумышленник успел продать имущество на сайте бесплатных объявлений за 385 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый работал таксистом и 7 июня подвозил клиента с Невского проспекта к дому на Пловдивской улице. Водитель воспользовался тем, что нетрезвый мужчина уснул, и похитил у него золотую цепочку с крестиком за 500 тыс. рублей. Злоумышленник успел продать имущество на сайте бесплатных объявлений за 385 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала обокравших ПВЗ на 817 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

