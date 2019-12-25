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С дорог Ленобласти убрали более 6 тыс. вывесок с незаконной рекламой
Сегодня, 13:59
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С дорог Ленобласти убрали более 6 тыс. вывесок с незаконной рекламой

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Большинство объявлений представляло собой саморекламу и предложение услуг.

C мая по октябрь в 47-ом регионе избавились от 6058 вывесок и объявлений, содержащих незаконную рекламу. Об этом информирует пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Большинство объявлений представляло собой саморекламу и предложение услуг ("Сделаю скважину", "Продам навозцемент/песок/щебень/молоко"). Чаще всего подобные баннеры крепят на деревья при помощи автовышек в тёмное время суток, чтобы не попасться.

В случае, если житель региона увидел подобную рекламу или факт её установки, он может обратиться на "горячую линию" по номеру телефона 8-812-660-46-47.

Ранее мы сообщили о том, что проект против торговли общественными пространствами разработают в Ленобласти.

Фото:  Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: ленинградская область, незаконная реклама
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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