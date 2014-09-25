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Проект против торговли общественными пространствами разработают в Ленобласти
Сегодня, 10:57
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Проект против торговли общественными пространствами разработают в Ленобласти

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Поскольку частики не согласовывают с регионом архитектурных облик своих объектов, последние довольно часто не вписываются в городскую среду.

В 47-ом регионе намерены ввести запрет на торговлю в пределах территорий, отведённых под общественные пространства. Соответствующую нормативную базу разработает Строительный блок Ленобласти, сообщили в региональном правительстве.

По словам зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского, торговля в ларьках не должна финансироваться районными администрациями из муниципальной собственности. Поскольку частики не согласовывают с регионом архитектурных облик своих объектов, последние довольно часто не вписываются в городскую среду.

Кроме того, владельцы торговых точек часто засоряют занимаемые ими территории отходами. Это ещё один повод для принятия запрета, уточнил Барановский.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти планируют отремонтировать 85 "дачных" дорог за 3 года.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, общественные пространства
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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