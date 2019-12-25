В Ленобласти планируют отремонтировать 85 "дачных" дорог за 3 года

В общей сложности на исполнение совместной программы Петербурга и 47-ого региона направят 1,3 млрд рублей.

За ближайшие 3 года в Ленобласти будет отремонтировано 85 дорог, ведущих к СНТ, в пределах которых находится 86 тыс. участков. Таким образом, будет улучшено качество жизни примерно 250 тыс. граждан. Об этом заявил председатель правительства 47-ого региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Напомним, что ремонт будет осуществляться в рамках совместного проекта Ленобласти и Северной столицы. Барановский отметил, что качественные дороги с прочным асфальтовым покрытием появятся во всех местах, где это возможно реализовать. Кроме того, программа будет постепенно дополняться и обновляться.

В общей сложности на исполнение программы направят 1,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что около 450 новых автобусов выйдут на дороги Ленобласти в 2024 году.

Фото: Piter.TV