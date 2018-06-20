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Около 450 новых автобусов выйдут на дороги Ленобласти в 2024 году
Сегодня, 8:16
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Около 450 новых автобусов выйдут на дороги Ленобласти в 2024 году

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Транспортный заказ сформируют с учётом потребностей населения: в автобусах будет доступна безналичная оплата проезда, созданы условия для маломобильных групп населения.

С 1 февраля 2024 года в Ленобласти стартует транспортная реформа, которая затронет 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутов автобусов. Как сообщила пресс-служба администрации региона, всего будет заменено 450 единиц подвижного состава.

По словам председателя областного комитета по транспорту Михаила Присяжнюка, с перевозчиками заключат новые контракты, по которым выплата за услуги будет предоставляться компаниям с современными автобусами. Транспортный заказ сформируют с учётом потребностей населения: в автобусах будет доступна безналичная оплата проезда, созданы условия для маломобильных групп населения.

Реформа направлена на усиление контроля властей региона за качеством работы общественного транспорта, и на улучшение пассажирского обслуживания.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошла штабная тренировка по гражданской обороне.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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