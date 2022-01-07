В Ленобласти прошла штабная тренировка по гражданской обороне

Штабная тренировка по гражданской обороне для спасателей прошла в Ленинградской области.

В Ленинградской области прошла успешная штабная тренировка по гражданской обороне. Участники мероприятия отработали различные сценарии учебных задач, провели практическую часть в нескольких районах, включая Всеволожский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Среди участников были спасатели и пожарные Невского спасательного центра МЧС России, ГУ МЧС России по Ленинградской области. В ходе тренировок они отработали работу с работниками в области гражданской обороны, демонстрацию химико-радиометрической лаборатории, аварийно-спасательные работы по разбору завалов, эвакуации, а также поиску пострадавших и оказанию первой помощи.

В результате проверки готовности приведенных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны была подтверждена.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти вывели двух женщин из леса.

Фото: Piter.TV