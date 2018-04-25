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Спасатели Ленобласти вывели двух женщин из леса
Сегодня, 16:36
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Спасатели Ленобласти вывели двух женщин из леса

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Благодаря оперативным действиям поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и добровольцев ПСО Экстремум, две женщины были спасены в лесном массиве в районе деревни Турышкино Кировского района.

Две женщины заблудились в лесу вечером 2 октября. Они не могли самостоятельно найти выход и связаться с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

После получения информации о произошедшем инциденте, добровольцы ПСО Экстремум отправились на место происшествия. Они быстро локализовали пострадавших и передали данные спасателям. 

Спасатели, в свою очередь, вывели женщин из леса и передали родственникам. Обе женщины находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в медицинской помощи. 

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек из-за горевшего в Парголово балкона.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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