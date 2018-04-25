Спасатели Ленобласти вывели двух женщин из леса

Благодаря оперативным действиям поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и добровольцев ПСО Экстремум, две женщины были спасены в лесном массиве в районе деревни Турышкино Кировского района.

Две женщины заблудились в лесу вечером 2 октября. Они не могли самостоятельно найти выход и связаться с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

После получения информации о произошедшем инциденте, добровольцы ПСО Экстремум отправились на место происшествия. Они быстро локализовали пострадавших и передали данные спасателям.

Спасатели, в свою очередь, вывели женщин из леса и передали родственникам. Обе женщины находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек из-за горевшего в Парголово балкона.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти