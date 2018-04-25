Спасатели Ленобласти вывели двух женщин из леса

Две женщины заблудились в лесу вечером 2 октября. Они не могли самостоятельно найти выход и связаться с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
После получения информации о произошедшем инциденте, добровольцы ПСО Экстремум отправились на место происшествия. Они быстро локализовали пострадавших и передали данные спасателям.
Спасатели, в свою очередь, вывели женщин из леса и передали родственникам. Обе женщины находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек из-за горевшего в Парголово балкона.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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