  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели эвакуировали 25 человек из-за горевшего в Парголово балкона
Сегодня, 15:24
171
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели эвакуировали 25 человек из-за горевшего в Парголово балкона

0 0

В Выборгском районе спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара на балкон дома. Сведений о пострадавших нет.

Днем в понедельник, 2 октября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице Федора Абрамова в Парголово начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в трехкомнатной квартире выгорел балкон площадью 6 квадратных метров. Пожар шел около получаса.

Несмотря на то, что пожар был небольшой, спасатели эвакуировали 25 человек из опасной зоны. На данный момент, сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на Маршала Жукова сгорел жёлтый автобус с надписью "Дети".

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, парголово, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии