На Маршала Жукова сгорел жёлтый автобус с надписью "Дети"

Утром в Кировском районе сгорел автобус, который перевозил детей. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Примерно в 07:31 на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна загорелся жёлтый автобус с надписью "Дети". Один из очевидцев сообщил, что в автобусе перевозили детей с инвалидностью, которых успели вынести из транспорта.
По официальной информации МЧС, в 07:47 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. В автобусе сгорели сгораемые части.
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Фото и видео: ДТП и ЧП
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