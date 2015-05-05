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На Маршала Жукова сгорел жёлтый автобус с надписью "Дети"

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Сведения о пострадавших не поступали.

Утром в Кировском районе сгорел автобус, который перевозил детей. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Примерно в 07:31 на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна загорелся жёлтый автобус с надписью "Дети". Один из очевидцев сообщил, что в автобусе перевозили детей с инвалидностью, которых успели вынести из транспорта.

По официальной информации МЧС, в 07:47 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. В автобусе сгорели сгораемые части.        

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Фото и видео: ДТП и ЧП

Теги: маршала жукова, улица солдата корзуна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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