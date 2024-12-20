На Солдата Корзуна согласовали облик нового жилого дома с благоустроенной территорией

Фасады дома выполнят в классической петербургской цветовой гамме.

На улице Солдата Корзуна согласовали облик нового жилого дома. Он будет построен на участке №3, недалеко от проспекта Маршала Жукова. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект, подготовленный компанией "КВС" по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, продолжит архитектурную линию соседних зданий и органично впишется в существующую городскую среду. Фасады дома выполнят в классической петербургской цветовой гамме — в трёх оттенках бежевого, а помещения первого этажа выделят более контрастным цветом, чтобы подчеркнуть их функциональность.

Во дворе будущего комплекса появятся детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки, а также открытые парковки.

Строительство нового дома позволит улучшить жилую инфраструктуру района и добавить комфортные пространства для отдыха жителей.

