На Солдата Корзуна женщина сбила на пешеходном переходе одиннадцатиклассницу

Несовершеннолетняя в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Проводится проверка по факту ДТП с несовершеннолетней в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 19 декабря на регулируемом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна 39-летняя женщина, управляя автомобилем Škoda Octavia, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении и наехала на 17-летнюю школьницу, переходящую проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Несовершеннолетняя в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Ранее на трассе "Кола" ВАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой.

Фото: Piter.tv