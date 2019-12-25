На улице Буденного полиция задержала подозреваемого в убийстве из-за ревности

Убийство произошло в квартире на улице Солдата Корзуна.

В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в убийстве из-за ревности. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 марта в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в одной из квартир дома 30 по улице Солдата Корзуна знакомый ранил ножом её сожителя.

Прибывшими полицейскими на месте происшествия обнаружен труп 42-летнего мужчины с ножевым ранением. Установлено, что находившийся в гостях 39-летний знакомый погибшего из-за ревности нанес оппоненту два удара ножом в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Спустя пару часов у дома 23 корпус 1 по улице Буденного сотрудниками угрозыска злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. На основании материалов полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Недавно был задержан подозреваемый в убийстве женщины с инвалидностью на 2-й Комсомольской.

Фото: Piter.tv