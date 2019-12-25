Задержан подросток, забравший у пенсионерки с улицы Солдата Корзуна почти 2,2 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали подростка, который стал курьером мошенников. Жертвой оказалась 65-летняя женщина, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям пенсионерка обратилась 28 февраля. По словам жительницы дома 4 по улице Солдата Корзуна, под предлогом проверки денежных средств она передала курьеру 2,15 млн рублей и 330 евро. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На проспекте Маршала Жукова 26 марта по подозрению в совершении этого преступления поймали 16-летнего жителя Приморского района. Юноша нигде не учится и не работает. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе задержали подозреваемого в мошенничестве на 2,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV