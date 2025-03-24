В Петроградском районе задержали подозреваемого в мошенничестве на 2,4 млн рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество").

В четверг, 13 марта, в 13:42 в полицию обратилась пожилая женщина, 1962 года рождения, проживающая по адресу проспект Луначарского, дом 84. Она заявила, что накануне около 13:00 ей позвонили неизвестные лица, выдававшие себя за сотрудников курьерских служб различных организаций. Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мошенники убедили женщину перевести деньги на якобы безопасный счет, заставив её назвать код из СМС-сообщения. Затем они вынудили её снять в банке сумму в размере 2 427 400 рублей и передать их курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"). 22 марта в 19:30 у дома 20 на улице Большая Монетная сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении данного преступления — мужчина 1994 года рождения.

Задержанный был взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что цыганская пара ограбила продуктовый магазин в Гатчине.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти