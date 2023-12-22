При разбирательстве водитель объяснил, что вез "синтетику" из Екатеринбурга в Омскую область.

В Тюменской области пресекли транзит через регион наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, в ходе несения службы сотрудники ДПС остановили для проверки документов у водителя автомобиль "Лада". Поведение мужчины им показалось странным. После досмотра транспортного средства полицейские обнаружили четыре курительные трубки, электронные весы и шесть полимерных свертков с порошкообразным веществом.

При разбирательстве водитель объяснил, что вез "синтетику" из Екатеринбурга в Омскую область. Он должен был оборудовать четыре тайника для наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Крыму задержали мужчину, который избивал людей на остановках.

Видео: УМВД России по Тюменской области