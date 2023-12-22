Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет лет.

В Крыму задержали мужчину, который избивал людей на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, в полицию Ялты поступило несколько заявлений о грабежах. Отмечается, что к одному из пострадавших ночью подкрался неизвестный, несколько раз ударил по голове и выхватил телефон. По горячим следам полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет лет.

Ранее мы сообщали, что полиция раскрыла ограбление ювелирного магазина в Йошкар-Оле.

Видео: МВД по Республике Крым