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В Крыму задержали мужчину, который избивал людей на остановках

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Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет лет. 

В Крыму задержали мужчину, который избивал людей на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, в полицию Ялты поступило несколько заявлений о грабежах. Отмечается, что к одному из пострадавших ночью подкрался неизвестный, несколько раз ударил по голове и выхватил телефон. По горячим следам полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет лет. 

Ранее мы сообщали, что полиция раскрыла ограбление ювелирного магазина в Йошкар-Оле.

Видео: МВД по Республике Крым

Теги: грабеж, задержание, крым, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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