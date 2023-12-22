Полиция раскрыла ограбление ювелирного магазина в Йошкар-Оле

Материальный ущерб в результате ограбления составил свыше 700 тысяч рублей.

В Йошкар-Оле полицейские раскрыли ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Марий Элю.

По данным следствия, злоумышленник ворвался в помещение торговой точки, разбил витрину металлической трубой и схватил два планшета с украшениями. Материальный ущерб в результате ограбления составил свыше 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили и задержали 35-летнего жителя Саранска. В ходе обыска в его квартире изъяли часть похищенных золотых браслетов.

По словам задержанного, накануне он приехал в Йошкар-Олу, где выбрал магазин и предварительно спланировал все действия, чтобы совершить ограбление. Большую часть похищенного он сдал в ломбарды, выручив 200 тысяч рублей с их продажи. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Марий Эл