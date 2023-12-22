В Ингушетии выявлен майнер, причинивший энергетической компании ущерб на 600 тысяч рублей

В ходе обысков оперативники изъяли 73 единицы оборудования для майнинга виртуальных денег и ноутбук.

В Ингушетии полицейскими выявлен майнер, причинивший энергетической компании ущерб на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, 24-летний житель села Кантышево организовал несанкционированное потребление электроэнергии, чтобы обеспечить работу компьютерных устройств по выработке криптовалюты. В ходе обысков оперативники изъяли 73 единицы оборудования для майнинга виртуальных денег и ноутбук.

Ранее мы сообщали, что на северо-востоке Москвы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Видео: МВД по Республике Ингушетия