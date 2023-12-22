В Ингушетии выявлен майнер, причинивший энергетической компании ущерб на 600 тысяч рублей

В Ингушетии полицейскими выявлен майнер, причинивший энергетической компании ущерб на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным следствия, 24-летний житель села Кантышево организовал несанкционированное потребление электроэнергии, чтобы обеспечить работу компьютерных устройств по выработке криптовалюты. В ходе обысков оперативники изъяли 73 единицы оборудования для майнинга виртуальных денег и ноутбук.
Ранее мы сообщали, что на северо-востоке Москвы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Видео: МВД по Республике Ингушетия
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