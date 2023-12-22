Фигурант заключен под стражу.

На северо-востоке Москвы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, при обыске по месту жительства 27-летнего задержанного обнаружили и изъяли пакеты с неизвестным содержимым внутри. После экспертизы было установлено, что в некоторых пакетах находились наркотические средства и психотропные вещества массой более 750 граммов. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемых в организации азартных игр.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА