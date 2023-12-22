На Камчатке полицейские задержали подозреваемых в организации азартных игр

Ирина Волк рассказала о расследовании в отношении шестерых россиянок.

На территории Камчатки российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в организации азартных игр. Соответствующей информаций с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции уточнила, что подозреваемыми по уголовному делу в части 3 статьи 171.1 УК РФ стали шестеро местных жительниц. Во время розыскных мероприятий сотрудники профильного ведомства смогли установить личности фигуранток расследования. У них было изъято 67 единиц запрещенного игрового оборудования, деньги и документы.

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