Потерпевшая сообщила о мошенничестве в полицию.

В Черкесске задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным следствия, 19-летний житель города Лермонтова приехал за деньгами к 93-летней пожилой женщине, с которой предварительно связался якобы сотрудник правоохранительных органов и потребовал от нее передать крупную сумму денег, чтобы ее внучка избежала уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Потерпевшая сообщила о мошенничестве в полицию. На момент задержания курьер успел перевести похищенные деньги на счета соучастников, оставив себе 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали автомобилиста, который грубо нарушал ПДД.

Видео: МВД по Карачаево-Черкесской Республике