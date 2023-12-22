В Волгограде задержали автомобилиста, который грубо нарушал ПДД

За неповиновение требованию сотрудника полиции суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

В Волгограде задержали автомобилиста, который грубо нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в Центральном районе города. Водитель иномарки проигнорировал требования автоинспекторов, которые хотели проверить его документы, и продолжил движение на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. Один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел вверх, а затем нанес прицельные по колесам автомобиля.

Нарушитель остановился и попытался убежать от полицейских, но те в итоге задержали мужчину. Отмечается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. За неповиновение требованию сотрудника полиции суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА