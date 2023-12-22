В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей

Ирина Волк рассказала о том, как действовал злоумышленник.

Российские правоохранительные органы задержали в Ленинском городском округе Московской области серийного поджигателя автомобилей. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что фигурант расследования работал над злодеяниями в ночное время. Для осуществления преступлений мужчина использовал пропитанную жидкостью для розжига ткань. Таким образом подозреваемому удалось повредить три транспортных средства, а четвертую машину успел вовремя потушить подоспевший на помощь дворник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. В настоящее время фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа