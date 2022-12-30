По данным следствия, злоумышленница воспользовалась дубликатом ключа от помещения склада.

В Москве уличили в краже товаров бывшую сотрудницу пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленница воспользовалась дубликатом ключа от помещения склада, проникла внутрь в ночное время и похитила оттуда несколько вещей, заказанных покупателями. Среди похищенного были швейная машинка, обувь и одежда.

Сыщики установили личность похитительницы. Все украденные женщиной товары были изъяты. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что полиция пресекла производство контрафактных газированных напитков и табачной продукции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА