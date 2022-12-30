В Москве уличили в краже товаров бывшую сотрудницу пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, злоумышленница воспользовалась дубликатом ключа от помещения склада, проникла внутрь в ночное время и похитила оттуда несколько вещей, заказанных покупателями. Среди похищенного были швейная машинка, обувь и одежда.
Сыщики установили личность похитительницы. Все украденные женщиной товары были изъяты. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали, что полиция пресекла производство контрафактных газированных напитков и табачной продукции.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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