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В Москве уличили в краже товаров бывшую сотрудницу пункта выдачи интернет-магазина

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По данным следствия, злоумышленница воспользовалась дубликатом ключа от помещения склада.

В Москве уличили в краже товаров бывшую сотрудницу пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленница воспользовалась дубликатом ключа от помещения склада, проникла внутрь в ночное время и похитила оттуда несколько вещей, заказанных покупателями. Среди похищенного были швейная машинка, обувь и одежда.

Сыщики установили личность похитительницы. Все украденные женщиной товары были изъяты. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что полиция пресекла производство контрафактных газированных напитков и табачной продукции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: интернет-магазин, кража, москва, склад, товары
Категории: Лента новостей, Новости России,

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