Химик изготавливал наркотики в Ленобласти

Согласно данным экспертизы, на участке, принадлежавшем гражданской супруге мужчины, обнаружен мефедрон. Распространителя запрещённых веществ задержали еще в апреле.

Судебная экспертиза подтвердила наличие запрещённых веществ на участке в Кировском районе Ленинградской области. Как стало известно Piter.TV, ещё в апреле там был задержан 35-летний мужчина ранее несудимый мужчина-химик. Его подозревают в организации беспрерывно работающей нарколаборатории, возбуждено уголовное дело.

Первоначально наркотическое средство нашли 16 апреля в лесополосе Всеволожского района. В ходе розыскных мероприятий подозреваемого обнаружили уже 19 апреля в Кировском районе на участке, принадлежащем его гражданской жене. Оттуда изъяли наркотик, а также около 1 тыс. л химических реактивов в 52 канистрах, лабораторную посуду, вакуумный насос, защитную маску, упаковочный материал, электронные весы и другое оборудование.

Найденное вещество было отправлено на экспертизу, результаты которой стали известны накануне. Установлено, что мужчина распространил через Интернет-ресурсы мефедрон, осуществляя передачу с помощью "закладок". Подозреваемый по-прежнему находится под стражей.

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Фото: Piter.TV